Аваков зробив Зеленського своїм боржником, – Гнап

Очільник МВС Арсен Аваков зробити президента Зеленського своїм боржником ще на президентських виборах. Обмінявши підтримку поліції в боротьбі з фальсифікаціями на збереження ним міністерського крісла.

Таку думку в своєму відеоблозі "Право на правду" висловив журналіст Дмитро Гнап.

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Він наголосив, що крісло міністра МВС дає можливість контролювати величезні фінансові потоки, з яких можна оплачувати і забаганки свого оточення.

А також загони вуличних бійців, щоб, зокрема, тиснути на президента та доводити йому власну незамінність,

– підкреслив журналіст.

"Відтак, поки Аваков на посаді, ми можемо не сподіватись на справжню реформу поліції, внаслідок якої звідти будуть звільнені хабарники, садисти і просто лояльні нездари", – переконаний Гнап.



Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

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Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на правду" Дмитра Гнапа за 29 грудня 2019