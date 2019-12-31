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      Аваков зробив Зеленського своїм боржником, – Гнап

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      Арсен Аваков та Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

      Очільник МВС Арсен Аваков зробити президента Зеленського своїм боржником ще на президентських виборах. Обмінявши підтримку поліції в боротьбі з фальсифікаціями на збереження ним міністерського крісла.

      Таку думку в своєму відеоблозі "Право на правду" висловив журналіст Дмитро Гнап.

      Зверніть увагу! Як Аваков з тимчасового міністра стає постійним

      Він наголосив, що крісло міністра МВС дає можливість контролювати величезні фінансові потоки, з яких можна оплачувати і забаганки свого оточення.

      А також загони вуличних бійців, щоб, зокрема, тиснути на президента та доводити йому власну незамінність,
      – підкреслив журналіст.

      "Відтак, поки Аваков на посаді, ми можемо не сподіватись на справжню реформу поліції, внаслідок якої звідти будуть звільнені хабарники, садисти і просто лояльні нездари", – переконаний Гнап.

      Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС
      Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

      Більше про те, чим відомий Арсен Аваков – читайте тут.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на правду" Дмитра Гнапа за 29 грудня 2019

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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