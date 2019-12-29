Старі політики за бортом, але "весна посадок" переноситься: політичні підсумки року

Підбиваючи підсумки 2019 року, почнемо з перемог. Безсумнівною перемогою стало велике оновлення політики, яке принесли президентські та, особливо, парламентські вибори.

► Старі обличчя не пройшли у парламент. За бортом Верховної Ради опинилися такі динозаври української політики як Володимир Литвин, Сергій Пашинський, Борис Колесніков, Богдан Дубневич та інші.

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Вони звикли не церемонитись з політичними опонентами і сприймали політику в цілому і свої округи, зокрема, як ареали годування. Саме через них та їхніх колег синонімами української політики стали кумівство, договорняки, розпили та відкати, невиконання обіцянок й презирство до громадян.

Відтак, не дивно, що часи змінилися, а динозаври – ні. Тому через свою хижість та ненажерливість вони, на щастя, йдуть в небуття.

► Весна без посадок. Зрада ж в тому, що дехто з динозаврів цілком заслуговує на те, щоб частину життя провести не на вільному вигулі, а за ґратами. І з цим поки що ніяк не складається.

Обіцяна Зеленським "весна посадок" у 2019 році, очевидно, переноситься на наступний рік.



Передвиборчі обіцянки Зеленського

Навіть Сергія Пашинського випустили із СІЗО, щоб він святкував Новий рік з друзями і родичами, а не з арештантами. Відтак, запит суспільства на оновлення задоволений, а от запит на справедливість – ні.

Що відомо про справу Пашинського?Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку".



Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику. Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.

► Запуск Антикорупційного суду. Трохи оптимізму в цьому плані додає запуск Антикорупційного суду та перезапуск Генеральної прокуратури. Новий суд вже встиг продемонструвати небачену швидкість в розгляді справ.



Які повноваження має Антикорупційний суд / Інфографіка 24 каналу

Там, наприклад, за лічені хвилини зробили те, на що у звичайному суді робилося місяцями. Йдеться про обвинувальний акт Роману Насірову, зачитаний в Антикорупційному суді за десять хвилин. Хоча у Шевченківському районному суді Києва на це не вистачило й півтора року.

Детальніше про справу ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова – читайте тут.

► Аваков залишився на посаді. Хочеться сподіватися, що у 2020 році цей суд так само, не затягуючи, виноситиме вже і вироки. Також надію дає й оновлення Генеральної прокуратури, звідки звільнено понад половину старих працівників.

А от в іншому правоохоронному відомстві підстав для оптимізму найближчим очікувати не варто. Міністерство внутрішніх справ попри прихід нової влади досі очолює один з найодіозніших представників влади старої – Арсен Аваков.

Досвідчений в політичних інтригах, він, очевидно, зробив Володимира Зеленського своїм боржником ще на президентських виборах. Обмінявши підтримку поліції в боротьбі з фальсифікаціями на збереження ним міністерського крісла.



Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

Це крісло дає можливість контролювати величезні фінансові потоки, з яких можна оплачувати і забаганки свого оточення. І загони вуличних бійців, щоб, зокрема, тиснути на президента та доводити йому власну незамінність.

Відтак, поки Аваков на посаді, ми можемо не сподіватись на справжню реформу поліції, внаслідок якої звідти будуть звільнені хабарники, садисти і просто лояльні нездари.

► Обмін полоненими. Ще однією перемогою року стало повернення українських бранців додому із російського полону. Ті, хто, можливо, вже й не сподівався побачити рідну землю, таки повернулися в Україну.

► Відкриття ринку землі. Ну і ще в списку найважливіших подій року – початок земельної реформи в Україні. Це можливість країні нарешті вирватися з середньовічного мороку, де той, хто обробляв землю, не мав права нею розпоряджатися.

Що змінює закон про ринок землі? Наразі проєкт закону, підтриманий Радою у першому читанні, скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Однак запрацює ринок такої землі з 1 жовтня 2020 року. Документ також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець (однак ця заборона діє лише до 1 січня 2024 року).

Це можливість нарешті стати цивілізованою країною і залишити злощасну шістку інших країн, де досі заборонено продаж землі.



Країни, у яких не можна продавати землю / Інфографіка 24 каналу

Це так само як щеплення – суттєвий крок уперед, хоча для когось він здається незрозумілим і неочевидним. А хтось, навмисно, виступає проти розвитку, тому що звик наживатися на страхах і невігластві звичайних громадян.

До теми: Конфлікт через землю не стосується простих людей – як політики відстоюють свої інтереси

Відтак, в новому році бажаємо, аби якомога більше подій ставали перемогами і для вас, і для країни. Щоб кожна ваша дія змінювала і ваше життя і Україну на краще.