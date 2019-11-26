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      Скандальний Насіров весною може отримати вирок у суді

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      Андрій Савін про "газову справу" Онищенка / 24 канал

      Вищий антикорупціний суд вже весною може оголосити вирок скандальному ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову.

      Про це в програмі "Після всього" розповів юрист Центру протидії корупції Андрій Савін. Він сказав: "Я погоджуюсь з паном Холодницьким, що тут все залежить від суду, тому що вже в нас Антикорупційний суд достатньо завантажений новими справами. І якщо два рази тиждень цю справу будуть слухати весь день, то до кінця зими цю справу послухають". 

      Варто знати! Справа Насірова: суд за 10 хвилин оголосив обвинувачення, яке раніше зачитували 2 роки – відео

      На запитання журналіста, чи можливий вирок вже на весні Насірову, юрист відповів: "Так, але це перша інстанція. Ми не знаємо, який буде вирок. А потім будь-яка сторона буде цей вирок оскаржувати. Коли апеляційна палата цей вирок затвердить або скасує, то тоді вже рішення набиратиме сили".

      Він вважає, що у Насірова є всі шанси сісти за ґрати. 

      "Якщо пригадати весь бекграунд цієї справи, то шанси є високі. Я давно стежу за цією справою. На мою думку, як юриста, є всі шанси винести обвинувальний вирок", – пояснив Савін.

      Також у програмі юрист детальніше розкрив участь Насірова у газових схемах Онищенка, а адвокат ексочільника ДФС Олександр Лисак розповів про розгляд справи у Вищому антикорупційному суді. 

      Що відомо про справу Насірова? За даними слідства, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров причетний до так званої "газової схеми" Онищенка і впродовж 2015 року ухвалив низку "безпідставних і незаконних рішень" про розтермінування сум платежів з рентної плати за користування надрами для залучених у схемі компаній. Слідство вважає, що це завдало державі збитків на суму майже 2 мільярди гривень. 8 березня 2017 Солом’янський суд Києва заарештував Насірова на два місяці. Проте його дружина внесла заставу розміром у 100 мільйонів гривень.

      За лічені місяці, антикорупційна прокуратура передала справу Насірова до суду, але за 2 роки в Шевченківському райсуді Києва так і не почали розгляд справи по суті. Бо весь цей час зачитували 700 сторінок обвинувального акту. Нині справа Насірова є у новоствореному Антикорупційному суді. Якщо суд таки визнає провину ексочільника ДФС, йому загрожує до 6-ти років позбавлення волі.

      насіров справа онищенка
      В чому підозрюють Романа Насірова / Інфографіка 24 каналу

      Конфіскація незаконного майна чиновників: Зеленський підписав закон
      25 листопада
      13834
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Онищенко Після всього Роман Насіров Судді
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