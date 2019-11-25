Насіров "нагнув" всю податкову, – експерт про "газову схему" Онищенка

Справу Романа Насірова нарешті почали розглядати у Вищому антикорупційному суді. Колишнього головного фіскала підозрюють в прийнятті низки незаконних рішень щодо звільнення від податків газовидобувних компаній нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Про це у програмі "Після всього" в ефірі 24 каналу розповів юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

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У чому підозрюють Насірова?За даними слідства, Насіров причетний до так званої "газової схеми Онищенка" і впродовж 2015 року ухвалив низку "безпідставних і незаконних рішень" про розтермінування сум платежів з рентної плати за користування надрами для залучених у схемі компаній. Слідство вважає, що це завдало державі збитків на суму майже два мільярди гривень.



Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".



Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.

Як підкреслив Савін, протягом двох років таких незаконних рішень було кілька сотень. За версією слідства, Насіров налагодив процес незаконних розтермінувань. Адже коли компанії, пов'язані з екснардепом Онищенком, звернулися з проханням про розтермінування, вони вже мали податковий борг.

"Коли вони заробляли гроші, то використовували державні ресурси. За законом, якщо ти отримуєш державні ресурси, то окрім ПДВ, наприклад, маєш платити рентну плату", – пояснив експерт.

Слідство має докази, що саме Насіров "нагнув" всю податкову службу, аби вона прийняла незаконне рішення і відстрочила всі податки,

– наголосив Савін.

Й підкреслив, що саме це є предметом зловживання Насірова владою та службовим становищем. Адже він вийшов за межі своїх повноважень та прийняв незаконне рішення.

Важливо! Якщо Антикорупційний суд таки визнає провину Насірова, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Напередодні суд визначився з порядком: допити свідків у справі Насірова чергуватимуться з дослідженням письмових доказів. Наступне засідання відбудеться 3 грудня о 10:00.