Насиров "нагнул" всю налоговую, – эксперт о "газовой схеме" Онищенко

Дело Романа Насирова начали рассматривать в Высшем антикоррупционном суде. Бывшего главного фискала подозревают в принятии ряда незаконных решений об освобождении от налогов газодобывающих компаний нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Об этом в программе "После всего" в эфире 24 каналу рассказал юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

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В чем подозревают Насирова?По данным следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко" и в течении 2015 года принял ряд "безосновательных и незаконных решений" о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для вовлеченных в схеме компаний. Следствие считает, что это нанесло государству ущерб на сумму почти два миллиарда гривен.



Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиардов гривен".



Во время следственных действий также было установлено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.

Как подчеркнул Савин, в течение двух лет таких незаконных решений было несколько сотен. По версии следствия, Насиров наладил процесс незаконных рассрочек. Ведь когда компании, связанные с экс-нардепом Онищенко, обратились с просьбой о рассрочке, они уже имели налоговый долг.

"Когда они зарабатывали деньги, они использовали государственные ресурсы. По закону, если ты получаешь государственные ресурсы, кроме НДС, например, ты должен платить рентную плату", – пояснил эксперт.

Следствие располагает доказательствами, что именно Насиров "нагнул" всю налоговую службу, чтобы она приняла незаконное решение и отсрочила все налоги,

– отметил Савин.

И подчеркнул, что именно это является предметом злоупотребления Насирова властью и служебным положением. Ведь он вышел за пределы своих полномочий и принял незаконное решение.

Важно! Если Антикоррупционный суд таки признает вину Насирова, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Накануне суд определился с порядком: допросы свидетелей по делу Насирова будут чередоваться с исследованием письменных доказательств. Следующее заседание состоится 3 декабря в 10:00.