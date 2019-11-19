Дело Насирова: суд за 10 минут объявил обвинение, которое ранее зачитывали 2 года – видео

Высший антикоррупционный суд начал первое заседание по рассмотрению дела по существу в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Ему инкриминируют незаконную отсрочку уплаты налогов компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко.

На заседании присутствуют сам Насиров и его адвокаты, а также прокуроры САП Андрей Перов и Роман Симкив. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры читали краткую версию обвинительного акта – 4 страницы вместо 774. Отметим, что теперь Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает зачитывание полного текста.

Сам Насиров во вступительном слове заявил, что в "кампании против него" участвовали даже иностранные граждане.

Насіров каже, що в «кампанії проти нього» брали участь навіть іноземці pic.twitter.com/Degmn0lVux — ЦПК (@Shabunin) 19 листопада 2019 р.

Обвиняемые в деле, Насиров и его экс-подчиненый Владимир Новиков попросили суд разъяснить суть обвинения. Бывший глава ГФС пояснил, что ему "нужно четко понимать, от чего защищаться".

Следующее заседание состоится 3 декабря в 10:00. Сегодня суд определился с порядком: допросы свидетелей будут чередоваться с исследованием письменных доказательств.

В чем именно подозревают Романа Насирова?

Экс-главу ДФС подозревают в принятии ряда незаконных решений относительно рассрочки рентных платежей на сумму более 2 миллиардов гривен для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.

Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиардов гривен".



Во время следственных действий также было выяснено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.