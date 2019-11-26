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      Скандальный Насиров весной может получить приговор в суде

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      Андрей Савин о "газовом деле" Онищенко / 24 канал

      Высший антикоррупционный суд уже весной может объявить приговор скандальному экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

      Об этом в программе "После всего" рассказал юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин. Он сказал: "Я согласен с господином Холодницким, что здесь все зависит от суда, так как уже у нас Антикоррупционный суд достаточно загружен новыми делами. И если два раза в неделю это дело будут слушать весь день, то к концу зимы это дело послушают".

      Стоит знать! Дело Насирова: суд за 10 минут объявил обвинения, которое ранее зачитывали 2 года – видео

      На вопрос журналиста, возможен ли приговор Насирову уже весной, юрист ответил: "Да, но это первая инстанция. Мы не знаем, какой будет приговор. А потом любая сторона будет этот приговор обжаловать. Когда апелляционная палата этот приговор утвердит или отменит, то тогда уже решение будет набирать силы".

      Он считает, что у Насирова есть все шансы сесть за решетку.

      "Если вспомнить весь бэкграунд этого дела, то шансы есть высокие. Я давно слежу за этим делом. На мой взгляд, как юриста, есть все шансы вынести обвинительный приговор", – пояснил Савин.

      Также в программе юрист подробнее раскрыл участие Насирова в газовых схемах Онищенко, а адвокат экс-главы ГФС Александр Лысак рассказал о рассмотрении дела в Высшем антикоррупционном суде.

      Что известно о деле Насирова?По данным следствия, бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров причастен к так называемой "газовой схеме" Онищенко и в течении 2015 года принял ряд "безосновательных и незаконных решений" о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для вовлеченных в схеме компаний. Следствие считает, что это нанесло государству ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. 8 марта 2017 года Соломенский суд Киева арестовал Насирова на два месяца. Однако его жена внесла залог в размере 100 миллионов гривен.

      За считанные месяцы, антикоррупционная прокуратура передала дело Насирова в суд, но за 2 года в Шевченковском райсуде Киева так и не начали рассмотрение дела по существу. Потому что все это время зачитывали 700 страниц обвинительного акта. Сейчас дело Насирова в новосозданном Антикоррупционном суде. Если суд таки признает вину экс-главы ГФС, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

      насіров справа онищенка
      В чем подозревают Романа Насирова / Инфографика 24 канала

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      25 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики После всего Александр Онищенко Судьи Роман Насиров
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