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      Никаких указаний Роман Насиров не давал, – адвокат прокомментировал дело подзащитного

      7 Читати новину українською
      Роман Насиров / slovoidilo.ua

      Роман Насиров действовал в соответствии с теми положениями, которые регламентируют его деятельность. Более того, суд акцентировал внимание участников процесса, услышав речь стороны защиты и речь прокурора, что дело очень сложное.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал адвокат Романа Насирова – Александр Лысак.

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      Адвокат указал на то, что рассрочки готовят именно те налоговые инспекции, которые имеют регистрацию этих юридических лиц. Которые передают документы на подпись уже именно через Областную в центральный аппарат Государственной фискальной службы.

      Олександр Лисак
      Александр Лысак

      Также он сообщил, что документы и свидетели, которые есть в этом деле, четко указывают на то, что произошло в рамках действующего законодательства. Поэтому адвокат хотел бы увидеть, как прокуроры будут доказывать свою позицию. Позиция защиты понятна и изложена в письменной речи.

      Прокурор не говорил, что Роман Насиров давал указания. Никаких указаний Роман Насиров не давал,
      – заявил адвокат Александр Лысак.

      "Я хотел бы чтобы обратили внимание и спросили, а почему прокуроры не хочет допросить в качестве свидетелей в данном уголовном производстве центральный аппарат Государственной фискальной службы, учитывая то, что они были допрошены. Наверное, не устраивает такая позиция. А центральный аппарат Государственной фискальной службы в качестве свидетеля четко подтвердил, что все произошло в рамках законодательства. Документы визировались и передавались на подпись руководителю. Если прокурор этого не хочет, то конечно, что мы будем подавать ходатайство на подпись руководителю", – заявил Лысак.

      Важно! Если Антикоррупционный суд таки признает вину Насирова, ему грозит до шести лет лишения свободы.

      В чем именно подозревают Романа Насирова?Экс-главу ГФС подозревают в принятии ряда незаконных решений по рассрочке рентных платежей на сумму свыше 2 млрд грн для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.

      Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиарда гривен".

      Во время следственных действий также было установлено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.

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      25 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Насиров Задержание Насирова Прокуратура Киева Антикоррупционный суд Государственная фискальная служба
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