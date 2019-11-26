Никаких указаний Роман Насиров не давал, – адвокат прокомментировал дело подзащитного

Роман Насиров действовал в соответствии с теми положениями, которые регламентируют его деятельность. Более того, суд акцентировал внимание участников процесса, услышав речь стороны защиты и речь прокурора, что дело очень сложное.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал адвокат Романа Насирова – Александр Лысак.

Читайте также: Насиров "нагнул" всю налоговую, – эксперт о "газовой схеме" Онищенко

Адвокат указал на то, что рассрочки готовят именно те налоговые инспекции, которые имеют регистрацию этих юридических лиц. Которые передают документы на подпись уже именно через Областную в центральный аппарат Государственной фискальной службы.



Александр Лысак

Также он сообщил, что документы и свидетели, которые есть в этом деле, четко указывают на то, что произошло в рамках действующего законодательства. Поэтому адвокат хотел бы увидеть, как прокуроры будут доказывать свою позицию. Позиция защиты понятна и изложена в письменной речи.

Прокурор не говорил, что Роман Насиров давал указания. Никаких указаний Роман Насиров не давал,

– заявил адвокат Александр Лысак.

"Я хотел бы чтобы обратили внимание и спросили, а почему прокуроры не хочет допросить в качестве свидетелей в данном уголовном производстве центральный аппарат Государственной фискальной службы, учитывая то, что они были допрошены. Наверное, не устраивает такая позиция. А центральный аппарат Государственной фискальной службы в качестве свидетеля четко подтвердил, что все произошло в рамках законодательства. Документы визировались и передавались на подпись руководителю. Если прокурор этого не хочет, то конечно, что мы будем подавать ходатайство на подпись руководителю", – заявил Лысак.

Важно! Если Антикоррупционный суд таки признает вину Насирова, ему грозит до шести лет лишения свободы.

В чем именно подозревают Романа Насирова?Экс-главу ГФС подозревают в принятии ряда незаконных решений по рассрочке рентных платежей на сумму свыше 2 млрд грн для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.



Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиарда гривен".



Во время следственных действий также было установлено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.