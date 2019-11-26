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      Ніяких вказівок Роман Насіров не давав, – адвокат прокоментував справу підзахисного

      114 Читать новость на русском
      Роман Насіров / slovoidilo.ua

      Роман Насіров діяв у відповідності до тих положень, які регламентують його діяльність. Більше того, суд з акцентував увагу учасників процес, почувши промову сторони захисту та промову прокурора, що справа дуже складна.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів адвокат Романа Насірова – Олександр Лисак.

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      Адвокат зазначив про те, що розстрочки готують саме ті податкові інспекції, які мають реєстрацію цих юридичних осіб. Які передають документи на підпис вже саме через Обласну до центрального апарату Державної фіскальної служби.

      Олександр Лисак
      Олександр Лисак

      Також він повідомив, що документи та свідки, які у цій справі є, чітко вказують про те, що відбулося у рамках чинного законодавства. Тому адвокат хотів би побачити, як прокурори будуть доводити свою позицію. Позиція захисту зрозуміла й викладена в письмовій промові.

      Прокурор не казав, що Роман Насіров давав вказівки. Ніяких вказівок Роман Насіров не надавав,
      – заявив адвокат Олександр Лисак.

      "Я хотів би щоби звернули увагу й запитали, а чому прокурори не хоче допитати в якості свідків в даному кримінальному провадженні центральний апарат Державної фіскальної служби, враховуючи те, що вони були допитані. Напевно, не влаштовує така позиція. А центральний апарат Державної фіскальної служби в якості свідка чітко підтвердив, що все відбулося в рамках законодавства. Документи візувалися та передавалися на підпис керівнику. Якщо прокурор цього не хоче, то звісно, що ми будемо подавати клопотання на підпис керівник", – заявив Лисак.

      Важливо! Якщо Антикорупційний суд таки визнає провину Насірова, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

      У чому саме підозрюють Романа Насірова?Ексголову ДФС підозрюють в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.

      Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".

      Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Державна фіскальна служба Антикорупційний суд Київська прокуратура Затримання Насірова
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