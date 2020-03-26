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      Авакову втрое повысили должностной оклад: какая теперь зарплата у главы МВД

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      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в феврале 2020 года получил почти 50 тысяч гривен зарплаты. Что интересно, в конце зимы чиновнику серьезно повысили должностной оклад – более 53 тысяч гривен в месяц.

      Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД в ответ на запрос журналистов 24 канала.

      Интересно Какие зарплаты министры получили за февраль и кто остался без денег

      До 21 февраля Авакову начисляли зарплату, должностной оклад которой составлял 16 тысяч гривен. Однако уже с 22 февраля его увеличили почти в 3,5 раза – до 53 660 гривен.

      В МВД добавили, что зарплата Авакова в феврале составила 49 тысяч гривен. Кроме должностного оклада, министру начисляют премии и надбавки. Однако их сумма – неизвестна. 


      Ответ МВД о зарплате Авакова на запрос 24 канала

      К слову, в январе Аваков получил почти такую же зарплату, как и в феврале, – 47 290 гривен.

      Какие зарплаты в украинских топ-чиновников: данные за февраль

      • Президент Украины Владимир Зеленский каждый месяц получает зарплату в размере 28 тысяч гривен – без премий или надбавок.
      • Новый глава правительства Денис Шмыгаль получил в феврале 18 тысяч гривен. Тогда он еще был вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.
      • Министр инфраструктуры Владислав Криклий получил 41 тысячу гривен;
      • Министр юстиции Денис Малюська – почти 40 тысяч гривен;
      • Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков – 50 448 гривен;
      • Заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук – 59 224 гривны;
      • Вторая вицеспикерка Рады Елена Кондратюк – 47 453 гривны.

      Кто в Украине получает самые высокие зарплаты: инфографика


      Средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Кабинет Министров Украины Зарплата Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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