Авакову втрое повысили должностной оклад: какая теперь зарплата у главы МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в феврале 2020 года получил почти 50 тысяч гривен зарплаты. Что интересно, в конце зимы чиновнику серьезно повысили должностной оклад – более 53 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД в ответ на запрос журналистов 24 канала.

Интересно Какие зарплаты министры получили за февраль и кто остался без денег

До 21 февраля Авакову начисляли зарплату, должностной оклад которой составлял 16 тысяч гривен. Однако уже с 22 февраля его увеличили почти в 3,5 раза – до 53 660 гривен.

В МВД добавили, что зарплата Авакова в феврале составила 49 тысяч гривен. Кроме должностного оклада, министру начисляют премии и надбавки. Однако их сумма – неизвестна.



Ответ МВД о зарплате Авакова на запрос 24 канала

К слову, в январе Аваков получил почти такую же зарплату, как и в феврале, – 47 290 гривен.

Какие зарплаты в украинских топ-чиновников: данные за февраль

Президент Украины Владимир Зеленский каждый месяц получает зарплату в размере 28 тысяч гривен – без премий или надбавок.

каждый месяц получает зарплату в размере 28 тысяч гривен – без премий или надбавок. Новый глава правительства Денис Шмыгаль получил в феврале 18 тысяч гривен. Тогда он еще был вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.

получил в феврале 18 тысяч гривен. Тогда он еще был вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий. Министр инфраструктуры Владислав Криклий получил 41 тысячу гривен;

получил 41 тысячу гривен; Министр юстиции Денис Малюська – почти 40 тысяч гривен;

– почти 40 тысяч гривен; Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков – 50 448 гривен;

– 50 448 гривен; Заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук – 59 224 гривны;

– 59 224 гривны; Вторая вицеспикерка Рады Елена Кондратюк – 47 453 гривны.

Кто в Украине получает самые высокие зарплаты: инфографика



Средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала