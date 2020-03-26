Авакову втричі підвищили посадовий оклад: яка тепер зарплата у глави МВС
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у лютому 2020 року отримав майже 50 тисяч гривень зарплати. Що цікаво, наприкінці зими чиновнику серйозно підвищили посадовий оклад – до понад 53 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомили у департаменті комунікації МВС у відповідь на запит журналістів 24 каналу.
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До 21 лютого Авакову нараховували зарплату, посадовий оклад якої становив 16 тисяч гривень. Однак вже з 22 лютого його збільшили майже у 3,5 рази – до 53 660 гривень.
У МВС додали, що зарплата Авакова в лютому становила 49 тисяч гривень. Окрім посадового окладу, міністру нараховують премії та надбавки. Однак їх сума – невідома.
Відповідь МВС про зарплату Авакова на запит 24 каналу
До слова, у січні Аваков отримав майже таку ж зарплату, як і в лютому, – 47 290 гривень.
Які зарплати в українських топ-чиновників: дані за лютий
- Президент України Володимир Зеленський кожного місяця отримує зарплату в розмірі 28 тисяч гривень – без жодних премій чи надбавок.
- Новий глава уряду Денис Шмигаль отримав у лютому 18 тисяч гривень. Тоді він ще був віцепрем'єр-міністром і міністром розвитку громад та територій.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій отримав 41 тисячу гривень;
- Міністр юстиції Денис Малюська – майже 40 тисяч гривень;
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков – 50 448 гривень;
- Заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук – 59 224 гривні;
- Друга віцеспікерка Ради Олена Кондратюк – 47 453 гривні.
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