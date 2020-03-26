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      Авакову втричі підвищили посадовий оклад: яка тепер зарплата у глави МВС

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      Відома сума зарплати Авакова / kmu.gov.ua

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у лютому 2020 року отримав майже 50 тисяч гривень зарплати. Що цікаво, наприкінці зими чиновнику серйозно підвищили посадовий оклад – до понад 53 тисяч гривень на місяць.

      Про це повідомили у департаменті комунікації МВС у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

      Цікаво Які зарплати міністри отримали за лютий і хто залишився без грошей

      До 21 лютого Авакову нараховували зарплату, посадовий оклад якої становив 16 тисяч гривень. Однак вже з 22 лютого його збільшили майже у 3,5 рази – до 53 660 гривень.

      У МВС додали, що зарплата Авакова в лютому становила 49 тисяч гривень. Окрім посадового окладу, міністру нараховують премії та надбавки. Однак їх сума – невідома. 


      Відповідь МВС про зарплату Авакова на запит 24 каналу 

      До слова, у січні Аваков отримав майже таку ж зарплату, як і в лютому, – 47 290 гривень.

      Які зарплати в українських топ-чиновників: дані за лютий

      • Президент України Володимир Зеленський кожного місяця отримує зарплату в розмірі 28 тисяч гривень – без жодних премій чи надбавок.
      • Новий глава уряду Денис Шмигаль отримав у лютому 18 тисяч гривень. Тоді він ще був віцепрем'єр-міністром і міністром розвитку громад та територій.
      • Міністр інфраструктури Владислав Криклій отримав 41 тисячу гривень;
      • Міністр юстиції Денис Малюська – майже 40 тисяч гривень;
      • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков – 50 448 гривень;
      • Заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук – 59 224 гривні;
      • Друга віцеспікерка Ради Олена Кондратюк – 47 453 гривні.

      Хто в Україні отримує найвищі зарплати: інфографіка


      Середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Гроші Новини політики Кабінет Міністрів України Зарплата Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
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