Румынии на территории единственной АЭС произошел пожар

На румынской атомной электростанции "Чернавода" произошло задымление в техническом помещении административного корпуса. Пожар ликвидировали, а оба энергоблока работают в штатном режиме.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Задымление на единственной АЭС в Румынии

В среду, 25 июня, на АЭС "Чернавода" в Румынии сработала пожарная сигнализация на первом блоке. На время ликвидации электростанция была обесточена. На место выехали спасатели, которые устраняли задымление.

Источником дыма стало техническое помещение административного корпуса, где находятся компьютеры, стабилизаторы напряжения и другое электрооборудование. По состоянию на 16:00 источник задымления был найден и ликвидирован.

Компания-оператор АЭС Nuclearelectrica сообщила, что инцидент не вызвал радиационной опасности. Обошлось без пострадавших и без ущерба окружающей среде. Оба энергоблока работают в стандартном режиме.

Сейчас специалисты проводят расследование причины проблемы и выполняют необходимые ремонтные работы.

Напомним, в июле 2024 года в СМИ появилась информация, что на Южноукраинской АЭС в течение трех дней якобы сгорели три трансформатора тока, из-за чего один из реакторов якобы отключили от сети. Также якобы пострадали несколько линий "Укрэнерго". Однако эти сообщения не соответствовали действительности.