На АЭС в Финляндии зафиксировали утечку водорода: есть ли опасность для людей и окружающей среды

В Финляндии на втором энергоблоке атомной электростанции Ловииса зафиксировали утечку водорода. Повышенное потребление вещества генератором заметили еще вечером субботы, 3 мая.

Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в Ilta-Sanomat. Издание ссылается на пресс-релиз компании Fortum, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Утечку обнаружили и остановили в одном из четырех теплообменников генератора. По предварительным оценкам, ремонтные работы продлятся 2 дня.

Наша задача сейчас – восстановить работу энергоблока,

– сообщили для Ilta-Sanomat в Fortum.

К слову, первый энергоблок АЭС работает в штатном режиме, а второй – на половине мощности. Неисправность не представляет риска для людей, окружающей среды или станции.

По данным Fortum, на Ловииса приходится около 10% производства электроэнергии в Финляндии. Сейчас станция проходит модернизацию с целью продления срока эксплуатации до конца 2050 года, а стоимость инвестиционной программы – около 1 миллиарда евро.

Напомним, недавно в МАГАТЭ заявили о колебаниях мощностей на украинских АЭС. В частности, в ремонте оставался реактор Хмельницкой АЭС – для технического обслуживания и перезагрузки топлива.