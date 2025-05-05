На АЭС в Финляндии зафиксировали утечку водорода: есть ли опасность для людей и окружающей среды
- На втором энергоблоке АЭС в Финляндии зафиксировали утечку водорода; инцидент не представляет риска для окружающей среды.
- Во время ремонта первый энергоблок работает в штатном режиме, а второй – на половине мощности.
В Финляндии на втором энергоблоке атомной электростанции Ловииса зафиксировали утечку водорода. Повышенное потребление вещества генератором заметили еще вечером субботы, 3 мая.
Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в Ilta-Sanomat. Издание ссылается на пресс-релиз компании Fortum, передает 24 Канал.
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Что известно об инциденте
Утечку обнаружили и остановили в одном из четырех теплообменников генератора. По предварительным оценкам, ремонтные работы продлятся 2 дня.
Наша задача сейчас – восстановить работу энергоблока,
– сообщили для Ilta-Sanomat в Fortum.
К слову, первый энергоблок АЭС работает в штатном режиме, а второй – на половине мощности. Неисправность не представляет риска для людей, окружающей среды или станции.
По данным Fortum, на Ловииса приходится около 10% производства электроэнергии в Финляндии. Сейчас станция проходит модернизацию с целью продления срока эксплуатации до конца 2050 года, а стоимость инвестиционной программы – около 1 миллиарда евро.
Напомним, недавно в МАГАТЭ заявили о колебаниях мощностей на украинских АЭС. В частности, в ремонте оставался реактор Хмельницкой АЭС – для технического обслуживания и перезагрузки топлива.