Об этом 24 Каналу рассказали в МИД Украины.
Смотрите также В Польше произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика: все участники аварии – украинцы
Детали аварии с украинцами в Румынии
По информации консульского отдела Посольства Украины в Румынии на трассе DN22 вблизи города Констанца перевернулся автобус украинской компании. Он выполнял рейс по маршруту Одесса – Бухарест.
Сообщается, что внутри автобуса было 55 граждан Украины – 8 мужчин, 37 женщин и 9 детей.
В результате ДТП 4 человека травмированы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации пассажиры отказались. Причины аварии устанавливаются,
– отметили в МИД.
В министерстве отметили, что инцидент находится под контролем посольства Украины в Румынии.
Заметим, что сообщение о ДТП с автобусом возле Тариверде сотрудники полиции из отдела дорожной безопасности получили 25 июня около 18:45 по местному времени.