Об этом 24 Каналу рассказали в МИД Украины.

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Детали аварии с украинцами в Румынии

По информации консульского отдела Посольства Украины в Румынии на трассе DN22 вблизи города Констанца перевернулся автобус украинской компании. Он выполнял рейс по маршруту Одесса – Бухарест.

Сообщается, что внутри автобуса было 55 граждан Украины – 8 мужчин, 37 женщин и 9 детей.

В результате ДТП 4 человека травмированы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации пассажиры отказались. Причины аварии устанавливаются,

– отметили в МИД.

В министерстве отметили, что инцидент находится под контролем посольства Украины в Румынии.

Заметим, что сообщение о ДТП с автобусом возле Тариверде сотрудники полиции из отдела дорожной безопасности получили 25 июня около 18:45 по местному времени.