Про це 24 Каналу розповіли у МЗС України.

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Деталі аварії з українцями у Румунії

За інформацією консульського відділу Посольства України в Румунії на трасі DN22 поблизу міста Констанца перекинувся автобус української компанії. Він виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест.

Повідомляється, що всередині автобуса було 55 громадян України – 8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей.

Внаслідок ДТП 4 людей травмовано. Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися. Причини аварії встановлюються,

– зазначили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що інцидент перебуває під контролем посольства України у Румунії.

Зауважимо, що повідомлення про ДТП з автобусом біля Таріверде співробітники поліції з відділу дорожньої безпеки отримали 25 червня близько 18:45 за місцевим часом.