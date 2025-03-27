Авария произошла пибя побережья египетского города Хургада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ и BILD.

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Что известно об аварии батискафа в Египте

Вблизи Хургады перевернулся батискаф с туристами. На борту было в том числе 45 россиян. В результате аварии погибли 6 россиян, сообщают российские СМИ. Среди погибших 1 ребенок. Еще по меньшей мере 9 человек попаждали, из них 4 в критическом состоянии. Всего в больницу обратились 13 человек.

Большинство пассажиров уже спасены, судьба остальных пока неизвестна. На курорте приостанавливают использование батискафов в связи с аварией, хотя это судно регулярно осуществляло такие плавания. Туристы могли посмотреть на коралловые рифы неподалеку от курорта.

Причиной катастрофы предварительно считается столкновение батискафа с рифом, из-за чего произошла разгерметизация.