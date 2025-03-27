Аварія сталася біля узбережжя єгипетського міста Хургада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ та BILD.

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Що відомо про аварію батискафа у Єгипті

Поблизу Хургади перекинувся батискаф з туристами. На борту було зокрема 45 росіян. В результаті аварії загинуло 6 росіян, повідомляють російські ЗМІ. Серед загиблих 1 дитина. Ще щонайменше 9 людей постраждали, з них 4 у критичному стані. Загалом до лікарні звернулися 13 людей.

Більшість пасажирів вже врятовані, доля решти поки невідома. На курорті призупиняють використання батискафів у зв'язку з аварією, хоча це судно регулярно здійснювало такі плавання. Туристи могли подивитися на коралові рифи неподалік курорту.

Причиною катастрофи попередньо вважається зіткнення батискафа з рифом, через що сталася розгерметизація.