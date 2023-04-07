Авария привела к тому, что в части города досрочно прекращается отопительный сезон. На самой станции ведут работы специальные службы.

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Что известно об аварии на Черкасской ТЭЦ

Перед тем, как произошла эта авария, ЧАО "Черкасское химволокно" планировало прекратить генерацию тепловой и электрической энергии после завершения отопительного сезона в городе 9 апреля. Причиной была необходимость провести ремонтные работы, которые можно осуществить только при полном отключении энергооборудования. Сейчас предприятие сосредоточено на ликвидации последствий аварии.

Ремонтная бригада станции оперативно устраняет последствия аварийной ситуации на прямом трубопроводе сетевой воды,

– заявили в пресс-службе Черкасской ТЭЦ.

Ситуацию на станции также прокомментировал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он заявил, что ситуация находится под контролем, а ТЭЦ начинает плановый ремонт на основном производственном оборудовании.

"Ориентировочно он продлится три недели", – подчеркнул Табурец.

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