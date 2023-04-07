Аварія призвела до того, що в частині міста достроково припиняється опалювальний сезон. На самій станції ведуть роботи спеціальні служби.

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Що відомо про аварію на Черкаській ТЕЦ

Перед тим, як сталася ця аварія, ПрАТ "Черкаське хімволокно" планувало припинити генерацію теплової та електричної енергії після завершення опалювального сезону в місті 9 квітня. Причиною була необхідність провести ремонтні роботи, які можливо здійснити лише при повному відключенні енергоустаткування. Зараз же підприємство зосереджено на ліквідації наслідків аварії.

Наразі ремонтна бригада станції оперативно усуває наслідки аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води,

– заявили у пресслужбі Черкаської ТЕЦ.

Ситуацію на станції також прокоментував очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він заявив, що ситуація перебуває під контролем, а ТЕЦ розпочинає плановий ремонт на основному виробничому обладнанні.

"Орієнтовно він триватиме три тижні", – наголосив Табурець.

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