Авария на ядерном объекте в Иране: власть заговорила о терракте
На ядерном объекте в Натанзе 11 апреля произошла авария в системе распределения электроэнергии. Власти Ирана заявили, что это был террористический акт.
Источник:АР
Такое заявление сделал вице-президент страны Али Акбар Салехи. Он также возглавляет Организацию по атомной энергии Ирана.
Ранее В Иране на ядерном объекте произошла аварийная ситуация
Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма,
– сказал Салехи.
Прокомментировали инцидент и в парламенте Ирана. Аварию назвали "актом саботажа".
Что известно об аварии
Накануне в Натанзе открыли цех по производству усовершенствованных центрифуг. Сбой произошел в системе распределения энергии. Власти Ирана заявили, что пострадавших в результате аварии не было. Также не говорится о вреде среде.
Между тем, израильские СМИ сообщили, что случай в Натанзе – результат кибератаки.
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