На ядерном объекте в Натанзе 11 апреля произошла авария в системе распределения электроэнергии. Власти Ирана заявили, что это был террористический акт.

Такое заявление сделал вице-президент страны Али Акбар Салехи. Он также возглавляет Организацию по атомной энергии Ирана.

Ранее В Иране на ядерном объекте произошла аварийная ситуация

Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма,

– сказал Салехи.

Прокомментировали инцидент и в парламенте Ирана. Аварию назвали "актом саботажа".

Что известно об аварии

Накануне в Натанзе открыли цех по производству усовершенствованных центрифуг. Сбой произошел в системе распределения энергии. Власти Ирана заявили, что пострадавших в результате аварии не было. Также не говорится о вреде среде.

Между тем, израильские СМИ сообщили, что случай в Натанзе – результат кибератаки.

Важно! Сейчас продолжаются переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий. Документ в 2015 году подписал Тегеран и 6 союзников. Говорилось об отмене санкций против Ирана в обмен на сокращение ядерной программы. Однако в 2018 году из договора вышли США и возобновили санкции.