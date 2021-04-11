На ядерному об'єкті у Натанзі 11 квітня сталась аварія у системі розподілення електроенергії. Влада Ірану заявила, що це був терористичний акт. Тегеран залишив за собою право на відповідь.

Таку заяву зробив віцепрезидент країни Алі Акбар Салехі. Він також очолює Організацію з атомної енергії Ірану.

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Іран засуджує цей огидний акт і нагадує міжнародному співтовариству і МАГАТЕ про необхідність боротися з подібними проявами ядерного тероризму,

– сказав Салехі.

Прокоментували інцидент і в парламенті Ірану. Аварію назвали "актом саботажу".

Що відомо про аварію

Напередодні у Натанзі відкрили цех з виробництва вдосконалених центрифуг. Збій стався у системі розподілу енергії. Влада Ірану заявив, що постраждалих в результаті аварії не було. Також не мовиться про шкоду середовищу.

Тим часом, ізраїльські ЗМІ повідомили, що випадок у Натанзі – результат кібератаки.