США заявили, що відновлюють санкції ООН проти Ірану. Також оголосили про нові обмежувальні заходи.

Нові санкції стосуються 27 компаній, а також фізичних осіб. Про це повідомило видання "Європейська правда".

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За словами президента США Дональда Трампа, його адміністрація ніколи не погодиться, аби Іран мав ядерну зброю. Також вони не дозволять Ірану наражати на небезпеку решту світу новими поставками балістичних ракет і звичайних озброєнь.

"Щоб цього не сталося, я видаю новий указ, що відновлює санкції ООН щодо Ірану і вводить нові санкції і експортний контроль щодо більш ніж двох десятків юридичних і фізичних осіб, які підтримують ядерну, ракетну і звичайну діяльність Ірану" – заявив Дональд Трамп.

Нові санкції

Також Держдепартамент і Мінфін США запроваджують санкції щодо 6 фізичних осіб і 3 компаній, які пов'язані з іранською ядерною програмою. Про це повідомили в Держдепі.

Мінфін США вводить окремі санкції проти 3 осіб і 4 компаній, пов'язаних з іранською програмою створення балістичних ракет.

Крім цього мінфін запроваджує санкції проти:

Міністерства оборони і логістики Збройних сил Ірану.

Іранської компанії Defense Industries Organisation і її директора.

"Незаконного диктатора Венесуели" Ніколаса Мадуро, який співпрацює з Іраном.

На додачу до цього міністерство торгівлі США внесло до свого списку 5 фізичних осіб, пов'язаних з Організацією з атомної енергії Ірану, для яких буде посилено експортний контроль.

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"Мої сьогоднішні дії посилають ясний сигнал іранському режиму і тим членам міжнародної спільноти, які відмовляються протистояти Ірану" – додав Трамп.