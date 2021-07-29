Спасатели сообщили, что пожар потушили по состоянию на 20:47 28 июля. Свет в городе восстановили в 21:20.
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В Ровно из-за пожара в трансформаторе пропал свет в центральной части города
Спасатели сообщили, что пожар возник 28 июля ориентировочно в 20 часов на улице Мельничная, что в Ровно. Пожар вспыхнул на территории трансформаторной подстанции в отдельно стоящем трансформаторе.
В результате обесточены часть города,
– сообщали в ДСНС.
Мэр города Александр Третьяк рассказал журналистам, что без света осталась часть города и весь бывший Ровенский район.
Пожар вспыхнул в трансформаторе: смотрите видео "UA Ровно"
В 20:47 чрезвычайники ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. Бригади Ривнеоблэнерго по состоянию на 21:20 восстановили электроснабжение в городе.
Однако в комментарии "UA Ровно" исполняющая обязанности пресс-секретаря Ривнеоблэнерго Анна Хомич объяснила, что подстанция не принадлежит Ривнеоблэнерго, ведь это магистральные сети.
"Напряжение владельцы подали, частично восстановили электроснабжение в домохозяйствах горожан. Восстановление происходит постепенно. Точных сроков полного восстановления назвать не могу. Сейчас очереди в колцентр отсутствуют", – заявила Хомич.
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