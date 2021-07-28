Директор заповедника Максим Остапенко убежден, что лесные пожары на острове произошли именно из-за поджога.

Важно Пожар на острове Хортица: полиция проводит проверку

Очагов возгорания было несколько

Директор национального заповедника рассказал, что на Хортице было несколько мест возгорания.

Поэтому, скорее всего, говорится об умышленном поджоге. Пожар охватил всего около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что из-за нескольких центров огня было сложно ориентироваться,

– заявил он.

Пожар на Хортице: как это было

Днем 27 июля на острове Хортица в лесном массиве возник пожар. Огонь охватил около 1 гектара, заявили в полиции.

На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС. Совместными усилиями возгорание удалось ликвидировать в течение часа.

Всего к тушению привлекли 42 человека и 12 единиц техники, из них 36 пожарных ГСЧС. Работу осложнял сильный ветер.

На Хортице 27 июля вспыхнул пожар / Фото Алексея Толмачева, ГСЧС, Нацполиции