Огонь днем охватил большую площадь территории острова. В результате было уничтожено около 1 гектара лесного массива.
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Полиция выясняет детали пожара на Хортице
Масштабный пожар в сосновом лесу случился около 13:30. На место происшествия немедленно выехали:
- руководство областной полиции и районного управления;
- сотрудники следственно-оперативной группы.
Пожарным удалось локализовать огонь около 14:50. А уже в 15:40 огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.
Известно, что жертв или пострадавших в результате пожара нет. Полиция Запорожской области сейчас устанавливает все обстоятельства и причины инцидента в регионе. Правоохранители тщательно проверяют все детали.
Пожар на острове Хортица / Фото ГСЧС
Спасатели ликвидировали пожар в сосновом лесу на Хортице / Фото ГСЧС