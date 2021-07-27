Вогонь вдень охопив велику площу території острова. Внаслідок цього було знищено близько 1 гектара лісового масиву.
До теми На острові Хортиця горів сосновий ліс: фото
Поліція з'ясовує деталі пожежі на Хортиці
Масштабна пожежа в сосновому лісі трапилася близько 13:30. На місце події негайно виїхали:
- керівництво обласної поліції і районного управління;
- співробітники слідчо-оперативної групи.
Пожежникам вдалося локалізувати вогонь близько 14:50. А вже о 15:40 вогнеборці повністю ліквідували займання.
Відомо, що жертв чи постраждалих внаслідок пожежі немає. Поліція Запорізької області наразі встановлює всі обставини й причини інциденту в регіоні. Правоохоронці ретельно перевіряють всі деталі.
Пожежа на острові Хортиця / Фото ДСНС
Рятувальники ліквідували пожежу в сосновому лісі на Хортиці / Фото ДСНС
Лісові пожежі спалахнули в Європі
- Європу охопили масштабні лісові пожежі. В Італії 26 липня горіли тисячі гектарів лісу. На острові Сардинія владі навіть довелось евакуювати з будинків щонайменше 355 людей. Вогонь вже перемістився до Сицилії.
- Крім цього, 27 липня пожежі раптово спалахнули в Греції. Рятувальникам складно боротися зі стихією через сильний вітер, який сприяє поширенню вогню. Мешканців регіонів, які охопила пожежа, закликали зачинити вікна та двері, щоб запобігти потраплянню іскор у будинки.