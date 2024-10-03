Об этом сообщил журналист Виталий Глагола и показал соответствующее видео. Спасатели также прибыли на место ДТП для ликвидации последствий аварии.

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На Львовщине произошла авария

После столкновения обе машины вылетели в кювет, а фура перекрыла одну полосу движения на дороге. Учитывайте при планировании поездки по данному маршруту,

– сообщал Глагола.

Позже в патрульной полиции Львовской области сообщили, что авария произошла на автодороге Киев – Чоп возле населенного пункта Козева. На этом участке патрульные обеспечивают реверсное движение, на месте происшествия работают необходимые службы. Предварительно, есть пострадавшие.

Возле Козева произошло ДТП: смотрите видео

Впоследствии полиция в комментарии ZAXID.NET рассказала, что в результате ДТП водитель легковушки погиб. Его личность сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним, на днях на Львовщине произошла смертельная авария с участием буйвола. В результате ДТП погиб водитель легкового авто, а 18-летний парень получил травмы. Известно, что юношу госпитализировали и прооперировали. Его ожидает еще одна операция.