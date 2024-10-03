Про це повідомив журналіст Віталій Глагола та показав відповідне відео. Рятувальники також прибули на місце ДТП для ліквідації наслідків аварії.

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На Львівщині сталася аварія

Після зіткнення обидві автівки вилетіли в кювет, а фура перекрила одну смугу руху на дорозі. Враховуйте під час планування поїздки по даному маршруту,

– повідомляв Глагола.

Пізніше у патрульній поліції Львівської області повідомили, що аварія трапилася на автодорозі Київ – Чоп біля населеного пункту Козьова. На цій ділянці патрульні забезпечують реверсний рух, на місці події працюють необхідні служби. Попередньо, є постраждалі.

Біля Козьова трапилася ДТП: дивіться відео

Згодом поліція у коментарі ZAXID.NET розповіла, що в результаті ДТП водій легковика загинув. Його особу наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями на Львівщині сталася смертельна аварія за участі буйвола. Внаслідок ДТП загинув водій легкового авто, а 18-річний хлопець зазнав травм. Відомо, що юнака госпіталізували та прооперували. На нього очікує ще одна операція.