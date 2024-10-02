В останню путь військового, якому було 36 років, провели з рідної хати в Рожищі, де живуть його батьки. Про прощання з Героєм розповіли журналісти Суспільного в репортажі.

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Павла Чайку провели в останню путь

Павло Чайка став на захист України з перших днів війни, з березня 2014-го. Він пройшов найгарячіші точки на лінії фронту: воював під Червоним Лиманом, Зеленопіллям, обороняв Донецький аеропорт, брав участь у боях за Дебальцеве.

Останні роки Павло жив у Києві, служив в київській теробороні.

Створив добровольче формування, вступив до нього і зустрічав ворога на підступах до нашої столиці. Найкращий воїн, якого я знав, справжній патріот України,

– розповів Сергій Сас, командир загиблого військового.

В останню путь Павла Чайку приїхали провести його побратими з різних підрозділів – представники добровольчих формувань та Збройних Сил.

У військового залишилася дружина, батьки та сестра. Павла Чайку поховали на Алеї Слави рожищенського цвинтаря.

Військового Павла Чайку провели в останню путь / Фото: Суспільне

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Чайки. Вічна пам'ять!