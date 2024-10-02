В последний путь военного, которому было 36 лет, провели из родного дома в Рожище, где живут его родители. О прощании с Героем рассказали журналисты Суспильного в репортаже.

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Павла Чайку провели в последний путь

Павел Чайка стал на защиту Украины с первых дней войны, с марта 2014-го. Он прошел самые горячие точки на линии фронта: воевал под Красным Лиманом, Зеленопольем, оборонял Донецкий аэропорт, участвовал в боях за Дебальцево.

Последние годы Павел жил в Киеве, служил в киевской теробороне.

Создал добровольческое формирование, вступил в него и встречал врага на подступах к нашей столице. Лучший воин, которого я знал, настоящий патриот Украины,

– рассказал Сергей Сас, командир погибшего военного.

В последний путь Павла Чайку приехали провести его собратья из разных подразделений – представители добровольческих формирований и Вооруженных Сил.

У военного осталась жена, родители и сестра. Павла Чайку похоронили на Аллее Славы рожищенского кладбища.

Военного Павла Чайку провели в последний путь / Фото: Суспільне

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Чайки. Вечная память!