Инцидент произошел 29 сентября. Соответствующую информацию Общественному в телефонном режиме 30 сентября подтвердил Рожищенский городской голова Вячеслав Полищук.

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Павел Чайка погиб в ДТП

Чиновник рассказал, что 36-летний Павел Чайка родом из волынского города Рожище, почетный гражданин города. Он вместе с женой проживал в Киеве.

С военным попрощаются в родном городе 2 октября. В частности:

12:00 – состоится прощание возле родительского дома в Рожище;

12:10 – будет общественная панихида и чин погребения.

В издании добавили, что у военнослужащего остались родители, жена и родная сестра.

Что известно о военном

Согласно информации на официальном сайте Десантно-штурмовых войск ВСУ, Павел Чайка был награжден орденом "За мужество" трижды.

Орденом "За мужество" III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Павла наградили 8 июля 2014 года. Орденом "За мужество" II степени – 4 декабря 2014 года.

Орденом "За мужество" I степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге был отмечен 26 февраля 2015 года.

Также его отметили нагрудным знаком "За образцовость в военной службе" III степени. К тому же 7 мая 2016 года военнослужащий получил орден "Народный герой Украины" в Киеве.

В 2015 году Министерство обороны Украины рассказывало историю украинского защитника. В 2007 году Павел Чайка попал в армию, где отслужил срочную службу десантником в Николаеве. Затем отслужил на контракте. Далее поработал 2 года в "Беркуте", и снова вернулся на контракт. Война для десантника началась еще возле оккупированного Крыма – бойцы стояли в километре от Армянска.

Павел Чайка – защитник Донецкого аэропорта, участник боев на Дебальцевском плацдарме. В составе 79-й ОДШБр, где был командиром взвода, прошел самые адские бои: Славянск, Зеленополье, Марьинка, отбыл две ротации в Донецком аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево. Защитник дважды получил ранения.