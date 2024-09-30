Інцидент стався 29 вересня. Відповідну інформацію Суспільному в телефонному режимі 30 вересня підтвердив Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук.

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Павло Чайка загинув в ДТП

Посадовець розповів, що 36-річний Павло Чайка родом із волинського міста Рожище, почесний громадянин міста. Він разом із дружиною проживав у Києві.

З військовим попрощаються у рідному місті 2 жовтня. Зокрема:

12:00 – відбудеться прощання біля батьківського дому в Рожищі;

12:10 – буде громадська панахида та чин поховання.

У виданні додали, що у військовослужбовця залишилися батьки, дружина та рідна сестра.

Що відомо про військового

Відповідно до інформації на офіційному сайті Десантно-штурмових військ ЗСУ, Павло Чайка був нагороджений орденом "За мужність" тричі.

Орденом "За мужність" III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Павла нагородили 8 липня 2014. Орденом "За мужність" II ступеня – 4 грудня 2014.

Орденом "За мужність" I ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі був відзначений 26 лютого 2015 року.

Також його відзначили нагрудним знаком "За взірцевість у військовій службі" III ступеня. До того ж 7 травня 2016 року військовослужбовець отримав орден "Народний герой України" у Києві.

У 2015 році Міністерство оборони України розповідало історію українського захисника. У 2007 році Павло Чайка потрапив в армію, де відслужив строкову службу десантником в Миколаєві. Потім відслужив на контракті. Далі попрацював 2 роки в "Беркуті", і знову повернувся на контракт. Війна для десантника почалася ще біля окупованого Криму – бійці стояли в кілометрі від Армянська.

Павло Чайка – оборонець Донецького аеропорту, учасник боїв на Дебальцівському плацдармі. У складі 79-ї ОДШБр, де був командиром взводу, пройшов найпекельніші бої: Слов’янськ, Зеленопілля, Мар’їнка, відбув дві ротації в Донецькому аеропорті, брав участь у боях за Дебальцеве. Захисник двічі отримав поранення.