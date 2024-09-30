Про це повідомили кореспонденти "Суспільного" з місця події. Зазначимо, що окрім Артема того дня загинуло ще 3 людини.

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Загибель Артема Баландіна

Як повідомляють журналісти, попрощатися з Артемом Баландіним прийшли колеги, друзі та рідні. Зокрема, кореспонденти поспілкувалися з містянкою Альоною, яка навчалася з загиблим у школі. Вона пригадує, що Артем завжди був привітним та радим допомогти іншим.

Він запам'ятався мені дуже спокійним та вихованим. Протягом останніх двох років ми жили в одному подвір'ї. Завжди бачила його усміхненим,

– сказала вона.

Хрещений батько загиблого Артема – Сергій, розповів, що коли дізнався, що війська Росії вдарили по поліцейському управлінню, де служив похресник, одразу занепокоївся.

"Працював, вчився, любив своїх батьків.Він виховувався в добрих руках. Можу сказати за цю дитину тільки добре слово", – розповів чоловік.

Зазначимо, що тіло Артема Баландіна виявили останнім. Рідні та близькі всю ніч провели на місці розбору завалів, сподіваючись на диво. На жаль, його не сталося. Відомо, що хлопець працював старшим спеціалістом-криміналістом сектора криміналістичного забезпечення слідчого відділу Криворізького районного управління поліції.