На жаль, росіяни забрали життя 4 людей, ще шестеро – поранені. Станом на 12:51 28 вересня рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, правоохоронці назвали імена загиблих людей.

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Хто загинув внаслідок удару по Кривому Рогу

Російський удар обірвав життя чотирьох людей, серед яких троє співробітників поліції та цивільна працівниця,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці розповіли, що люди в момент атаки по будівлі Криворізького районного управління поліції перебували на службі.

У поліції з сумом пригадали про кожного з них. Зокрема, удар Росії вбив:

оперуповноважену Сніжану Павлюк – вона 16 років пропрацювала в органах внутрішніх справ. Без матері залишилось двоє дітей;

– вона 16 років пропрацювала в органах внутрішніх справ. Без матері залишилось двоє дітей; 30-річного поліцейського Олександра Азарова , який три дні не дожив до свого 31-го дня народження. Він родом з Краматорська, був оперуповноваженим управління оперативно-технічних заходів Головного управління поліції в Донецькій області та мав майже 9 років стажу роботи в органах поліції;

, який три дні не дожив до свого 31-го дня народження. Він родом з Краматорська, був оперуповноваженим управління оперативно-технічних заходів Головного управління поліції в Донецькій області та мав майже 9 років стажу роботи в органах поліції; 24-річного поліцейського Артема Баландіна – його тіло виявили останнім. Рідні та близькі всю ніч провели на місці розбору завалів, сподіваючись на диво. На жаль, його не сталося... Він працював старшим спеціалістом-криміналістом сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Криворізького районного управління поліції;

– його тіло виявили останнім. Рідні та близькі всю ніч провели на місці розбору завалів, сподіваючись на диво. На жаль, його не сталося... Він працював старшим спеціалістом-криміналістом сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Криворізького районного управління поліції; 42-річну Тетяну Андреєву, яка загинула під час виконання своєї роботи – вона наводила лад та підтримувала чистоту у будівлі Криворізького районного управління поліції.

Загиблі внаслідок російської атаки – Сніжана Павлюк, Олександр Азаров, Артем Баландін, Тетяна Андреєва

Поліція висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблих.

Відомо, що Росія завдала по Кривому Рогу ракетного удару. Окрім будівлі управління поліції, ворог пошкодив також навчальний заклад, понад 80 автівок.

Поліція показала наслідки атаки ворога / Фото поліції

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.