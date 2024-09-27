Зранку 27 вересня Росія вдарила по адмінбудівлі у Кривому Розі. Там є жертви та постраждалі.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак розповів, що з-під завалів витягли ще два тіла. Кількість жертв станом на 16:20 зросла до 3.

Ще 6 людей постраждали внаслідок удару Росії. Ворог часто цілить по об'єктах цивільної інфраструктури.

Пошуково-рятувальна операція триває, тому інформацію можуть уточнювати.

Під удар потрапило приміщення відділку поліції, навчальний заклад, пошкоджено понад 80 автівок. На площі Визволення розгорнули штаб допомоги постраждалим. Там можна отримати необхідні будматеріали та написати заяву на матеріальну допомогу.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому гне варто нехтувати власною безпекою.