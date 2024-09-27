Утром 27 сентября Россия ударила по админзданию в Кривом Роге. Там есть жертвы и пострадавшие.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал, что из-под завалов извлекли еще два тела. Количество жертв по состоянию на 16:20 возросло до 3.

Еще 6 человек пострадали в результате удара России. Враг часто целится по объектам гражданской инфраструктуры.

Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому информацию могут уточнять.

Под удар попало помещение отделения полиции, учебное заведение, повреждено более 80 автомобилей. На площади Освобождения развернули штаб помощи пострадавшим. Там можно получить необходимые стройматериалы и написать заявление на материальную помощь.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.