На кадрах, обнародованных россиянами, пленный говорит, что он служит в 3-й ОШБр в батальоне "Волков да Винчи". Комбат Сергей Филимонов развенчал фейк оккупантов.

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Непутевый фейк россиян

Прежде всего, Филимонов уточнил, что "Волки да Винчи" не имеют отношения к Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Также 1 ОШБ сейчас не имеет никакой связи с батальоном "Волки Да Винчи". "Волки Да Винчи" входят в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

По словам военного, россияне "настолько злые, что мы уже взяли более 30 пленных, что пытаются хоть как-то реабилитироваться".

За весь боевой путь нам не известно ни об одном нашем бойце, который попал в плен. Если кто-то мне такого покажет, обещаю в срок 1 день отдать за него 5 оккупантов из (114 бригады, 6 танкового полка, 2 танкового полка, 5 мсбр),

– заявил Филимонов.

Оккупанты обнародовали допрос пленного: смотрите видео

К слову, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 оккупантов.