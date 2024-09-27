С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц различного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились, какие общие боевые потери врага.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 649170 (+1370) человек,
- танков – 8846 (+21);
- боевых бронированных машин – 17396 (+48);
- артиллерийских систем – 18678 (+58);
- РСЗО – 1199 (+0);
- средств ПВО – 961 (+2);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 328(+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 16031 (+85);
- крылатых ракет – 2608 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 25411 (+58);
- специальной техники – 3192 (+2).
Потери врага на 27 сентября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ