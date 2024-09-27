З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 649170 (+1370) осіб,
- танків – 8846(+21);
- бойових броньованих машин – 17396 (+48);
- артилерійських систем – 18678 (+58);
- РСЗВ – 1199 (+0);
- засобів ППО – 961 (+2);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 328(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85);
- крилатих ракет – 2608 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58);
- спеціальної техніки – 3192 (+2).
Втрати ворога на 27 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ