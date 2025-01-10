Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также В Киеве в многоэтажке горела квартира: погибли два человека

Киевлянам вернули свет после аварии на подстанции

Утром в пятницу, 10 января, на одной из подстанций Киева столицы произошла авария. Вследствие этого часть домов в Деснянском районе осталась без электроэнергии. Так, 68 000 семей были без света.

В ДТЭК отметили, что по состоянию на 09:30 энергетикам удалось вернуть свет.

Напомним, что утром Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщила, что получила сообщение о пожаре на улице Закревского. Возгорание было в кабельном канале на подстанции. Впоследствии спасатели потушили пожар. К счастью, никто не пострадал.

Там указывали, что причину пожара будут устанавливать работники правоохранительных органов.