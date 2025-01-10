Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Киянам повернули світло після аварії на підстанції

Вранці в пʼятницю, 10 січня, на одній з підстанцій Києва столиці сталася аварія. Внаслідок цього частина будинків в Деснянському районі залишилася без електроенергії. Так, 68 000 родин були без світла.

В ДТЕК зазначили, що станом на 09:30 енергетикам вдалося повернути світло.

Нагадаємо, що зранку Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві повідомила, що отримала повідомлення про пожежу на вулиці Закревського. Загоряння було у кабельному каналі на підстанції. Згодом рятувальники загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

Там вказували, що причину пожежі встановлюватимуть працівники правоохоронних органів.