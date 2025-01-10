Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також Попередньо, вибухнув павербанк: у школі на Київщині сталася пожежа, учнів евакуювали

Аварія на підстанції у Києві

В пʼятницю, 10 січня, в ДТЕК повідомили, що сталася серйозна аварія на одній з підстанцій Києва.

За їхніми даними, частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без електроенергії. Вказується, що наразі оцінюється обсяги робіт, після чого зорієнтують жителів про час відновлення електропостачання.

"Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше", – додали там.

Зазначимо, що в ДСНС повідомили, що зранку близько о пів на 7 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Закревського. Так, загоряння було у кабельному каналі на підстанції. Вказується, що пожежу вже ліквідовано, її причину встановлюватимуть правоохоронці.

На щастя, постраждалих немає.

Пожежу на підстанції в Києві ліквідували / Фото ДСНС

Станом на о пів на 9 ранку в КМДА зазначають, що енергетики продовжують ліквідовувати аварію на одній з підстанцій. Наразі частина будинків у Деснянському районі без електроенергії.

Скільки часу триватиме відновлення електропостачання, у ДТЕК поки що не прогнозують.