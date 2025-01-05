Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

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Пожежа в Києві

В ДСНС розповіли, що 5 січня о 16:42 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ореста Левицького. За словами рятувальників, загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі дев'ятиповерхівки.

На жаль, під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Також, одна особа постраждала,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що о 17:36 займання ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Там додали, що гасіння пожежі ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння.

В ДСНС вказали, що причину пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть працівники правоохоронних органів.



У Києві сталася пожежа у квартирі / Фото ДСНС