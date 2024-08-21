Лежал на путях: 45-летний закарпатец погиб под поездом
Источник:Виталий Глагола
19 августа поезд "Киев-Солотвино" сбил 45-летнего мужчину на путях. Трагический инцидент произошел вблизи села Драчино в Мукачевском районе.
Человек находился на железнодорожных путях. Это заставило машиниста экстренно остановить поезд и вызвать экстренные службы.
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Авария произошла с участием поезда "Киев-Солотвино"
Мужчина лежал на железнодорожных путях, что заставило машиниста остановить поезд и вызвать соответствующие службы,
– написал депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.
Пресс-секретарь полиции Закарпатской области Анна Дан сообщила в комментарии изданию ZAXID.NET 20 августа, что в результате аварии с участием поезда "Киев-Солотвино" произошла гибель мужчины.
"Машинист увидел человека, который лежал на железнодорожных путях и экстренно затормозил. Однако избежать наезда не смог", – рассказала Анна Дан.
Как оказалось, погибшим был 45-летний житель Закарпатья. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагической аварии.