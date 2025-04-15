Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ПАО "Запорожьеоблэнерго". Руководитель предприятия Андрей Стасевский рассказал о причинах инцидента.

Смотрите также Болгары хотят установить новую цену за реакторы для Хмельницкой АЭС

Что известно об аварии

Вышеупомянутый энергообъект в конце 2024 года атаковали российские дроны и ракеты. Последствия вражеских ударов до сих пор сказываются на оборудовании – тогда оно не вышло из строя, однако получило критические для надежной работы повреждения.

Авария 14 апреля – самая масштабная в 2025 году по количеству обесточенных потребителей и характеру повреждений. Ликвидацию последствий не приостанавливали даже с наступлением темноты, Стасевский поблагодарил коллег за оперативную и слаженную работу.

Обычно на устранение подобного объема повреждений необходима минимум сутки. Впрочем, благодаря профессионализму наших специалистов уже через 10 часов – около трех ночи – все запорожцы снова были со светом,

– отметил руководитель.

Напомним, 4 апреля российская армия нанесла целенаправленный удар FPV-дроном по ТЭЦ в Херсоне.