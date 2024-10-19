Среди пострадавших есть дети, сообщает TVN24. Авария произошла 18 октября около 23:15 на съезде с трассы S7 вблизи села Борково на участке трассы, на котором продолжаются ремонтные работы.

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Причины ДТП

Масштабное ДТП вызвал грузовик, который врезался в группу автомобилей, среди которых было еще два грузовика. В результате удара некоторые из автомашин вспыхнули и загорелись.



В ДТП попали 21 авто / Фото TVN24



В результате аварии погибли люди / Фото TVN24

Всего в аварии пострадало 19 человек, среди которых несколько детей. Причиной гибели людей стал пожар.

Полиция задержала 37-летнего мужчину, который был за рулем грузовика, который вызвал аварию. Проверка на алкотестере показала отрицательный результат на употребление алкогольных напитков.



Виновника ДТП установили / Фото TVN24



На месте аварии вспыхнул пожар / Фото TVN24

Водителя доставят для допроса в окружную прокуратуру, которая расследует обстоятельства аварии, завтра, 20 октября.

К слову, 10 октября на автодороге № 28 в польской Медике, вблизи границы с Украиной, произошло ДТП, в котором погибли двое украинцев – 45-летняя женщина и 60-летний мужчина. По предварительным данным, микроавтобус Fiat врезался в заднюю часть полуприцепа, который стоял на дороге. В авто находились 7 граждан Украины.