Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.

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ДТП в Радивиловском районе

Происшествие произошло в пятницу, 2 мая в селе Рудня. Около 19:30 пассажирский поезд сообщением Ужгород – Харьков двигался по маршруту, но на его пути появился автомобиль ВАЗ 2109. Машина стояла прямо на путях, машинист не успел затормозить – поезд наехал на автомобиль.

В результате ДТП погибли двое мужчин – водитель и пассажир легковушки. Медики, прибывшие на место, пытались спасти жизнь одного из них, но травмы были очень серьезные.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В Ровенской области поезд разбил авто / Фото Национальной полиции

Напомним, в апреле возле села Дубрыничи, что на Закарпатье, водитель не справилась с управлением авто и въехала в столб. Из-за этого машину выбросило на железнодорожные пути. На автомобиль наехал поезд, который двигался там, разбив его вдребезги. Водителю и пассажирам чудом удалось спастись. На женщину, которая управляла автомобилем, полицейские составили административный протокол.