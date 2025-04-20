Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

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Необычное ДТП возле Ужгорода

Возле села Дубрыничи автомобиль Audi A8 оказался на нерегулируемом железнодорожном переезде, когда по рельсам двигался поезд.

По уточненным данным, за рулем автомобиля была 26-летняя жительница Ужгорода. Она ехала в направлении села Заричево, но в какой-то момент не справилась с управлением и врезалась в столб ограждения переезда. Из-за этого машину развернуло и вынесло на пути перед поездом. Водитель не могла убрать авто с дороги. Поезд протащил авто около 11 метров, а потом остановился возле электроопоры.

На Закарпатье поезд снес автомобиль с пассажирами / Фото Виталия Глаголы

Интересно, что поезд снес и сильно повредил автомобиль, а трое людей, которые там находились, получили только синяки и царапины. Пострадавших доставили в Ужгородскую больницу. Медики были удивлены, что после такого дорожно-транспортного происшествия пассажиры не получили тяжелых травм.

Полицейские составили на водителя административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Водитель не справилась с управлением, авто попало под поезд: смотрите видео

Напомним, 19 апреля неподалеку Жмеринки произошла авария, в которой погибли три человека, а еще 8 – пострадали. Известно, что 50-летний водитель авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Водитель легковушки погиб на месте, а двое пассажиров автобуса умерли в карете "скорой".