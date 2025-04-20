Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

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Незвична ДТП біля Ужгорода

Біля села Дубриничі автомобіль Audi A8 опинився на нерегульованому залізничному переїзді, коли колією рухався потяг.

За уточненими даними, за кермом автомобіля була 26-річна жителька Ужгорода. Вона їхала в напрямку села Зарічеве, але в якийсь момент не впоралась із керуванням і врізалась у стовп огорожі переїзду. Через це машину розвернуло та винесло на колії перед поїздом. Водійка не могла прибрати авто з дороги. Потяг протягнув авто близько 11 метрів, а потім зупинився біля електроопори.

На Закарпатті потяг зніс автомобіль з пасажирами / Фото Віталія Глаголи

Цікаво, що поїзд зніс та сильно пошкодив автомобіль, а троє людей, які там перебували, дістали лише синці та подряпини. Постраждалих доправили до Ужгородської лікарні. Медики були здивовані, що після такої дорожньо-транспортної пригоди пасажири не отримали важких травм.

Поліцейські склали на водійку адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.

Водійка не впоралася з керуванням, авто потрапило під потяг: дивіться відео

Нагадаємо, 19 квітня неподалік Жмеринки сталася аварія, в якій загинули троє людей, а ще 8 – постраждали. Відомо, що 50-річний водій авто виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом. Керманич легковика загинув на місці, а двоє пасажирів автобуса померли в кареті "швидкої".