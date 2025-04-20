Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Автопригода сталася на автодорозі сполученням Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

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Що відомо про ДТП

За попередньою інформацією, 50-річний водій авто Renault, житель Могилів-Подільського району, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz під керуванням 36-річного мешканця Вінницького району.

Унаслідок аварії водій легковика загинув на місці події, а 27-річний і 54-річний пасажири мікроавтобуса померли під час надання медичної допомоги. Окрім того, поранено ще 8 пасажирів мікроавтобуса, зокрема двох неповнолітніх віком 12 та 16 років, їх госпіталізували.

Автопригода на Вінниччині 19 квітня / Фото Нацполіції

Досудове розслідування триває, правоохоронці призначили низку експертиз для встановлення усіх обставин і причин ДТП. Транспортні засоби помістили на арештмайданчик.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення водієм правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

До слова, 14 квітня в Хмельницькій області 18-річний мотоцикліст збив на смерть 11-річного школяра, після чого втік із місця ДТП. Правоохоронці затримали водія та відкрили кримінальне провадження.